Samsun’da narkotik uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve diğer şube müdürlüklerinin de desteğiyle Samsun merkez ve ilçelerinde narkotik uygulaması düzenledi. Araç, iş yeri ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda 184 şahıs ve 65 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 30 gram esrar, 83 adet sentetik ecza, 1,59 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu madde suçundan hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ile basit yaralamadan 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yakalanan toplam 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

