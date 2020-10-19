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Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 161 kişi, 25 araç, 8 iş yeri, 3 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 1 kilo 8,68 gram esrar, bir miktar esrarlı sigara, hassas terazi, 4 cerrahi eldiven ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 2 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

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