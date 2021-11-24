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Samsun'da öğrenciler Öğretmenler Günü'nü çektikleri kliple kutladı

24.11.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da öğrenciler Öğretmenler Günü'nü çektikleri kliple kutladı

Samsun'da bir lisenin öğrencileri, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için video klip çekti.

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin çalışmasıyla, "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısı seslendirildi.

Okulun müzik öğretmeni Anıl Ak'ın yönetiminde öğrencilerden Minel Köroğlu ve Zeynep Kahvecioğlu'nun solistlik yaptığı klipte, şarkının sözleri işitme engelliler için öğrencilerden Nisan Kahvecioğlu tarafından işaret diline çevrildi.

Okulun Twitter hesabından paylaşılan klip ilgi gördü.

"Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısını Sertab Erener, Ayten Alpman'ın ilk kez 1972 yılında söylediği "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı şarkının sözlerini öğretmenlere uyarlayarak seslendirmişti.

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