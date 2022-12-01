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Samsun’da otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

01.12.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun’da otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Olay, Samsun’un Terme ilçesi, Yalı Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda seyir halinde olan Ramazan Kaya idaresindeki 34 PJ 4559 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Ramazan Kaya ve Dudu Kaya ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

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