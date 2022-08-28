Samsun’da otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu.M.K’nin kullandığı 55 AAP 126 plakalı otomobil, Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan başıboş gebe ineğe çarptı.Kaza yerinde telef olan ineğin cenini ise yola savruldu.Kazada M.K ile araçta bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu.Bir saat trafiğe kapanan yol inek ve hasarlı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



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