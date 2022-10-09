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Samsun'da otomobiliyle tramvay hattında ilerleyen sürücü şaşkınlık yarattı

09.10.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin tramvay hattına girme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay hattına giren kadın sürücü çevrede şaşkınlığa neden oldu.

Körfez İstasyon durağında hemzeminden tramvay hattına giren plakası henüz belirlenemeyen otomobilin kadın sürücüsü, görevliler tarafından kontrollü şekilde bir sonraki durak olan Pelitköy istasyonundaki hemzemin geçitten çıkarıldı. Bu sırada durakta tramvay bekleyen vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Otomobil sürücüsünün tramvay yoluna yanlışlıkla girdiği ve arkasından tramvay gelmesi sonucu geri dönemediği için çevresi korkuluklarla kapalı hattan çıkamayınca görevlilerin yardımıyla hattan çıkarıldığı öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun adli mercilere yansıdığını söyledi.

Tramvay hemzemin geçitlerinde yayalara ve sürücülere daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Beler, "Olayda kadın sürücünün ifadesinde yanlışlıkla tramvay hattına girdiğini öğrendik. Hemzemin geçitlerde her zaman daha dikkatli olunmalı. Tramvay hattı üzerindeki hemzemin geçitlerde yayaların ve sürücülerin dikkatini arttırması gerekli. Biz tüm hat üzerindeki kavşaklarda düzenlemeler yaptık ve hız limitlerini de düşürdük." diye konuştu.

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