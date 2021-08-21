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Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

21.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Samsun'da, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar ile Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan öğrencilere yönelik, "Engel sizsiniz, biz özgürüz" sloganıyla uçurtma şenliği düzenledi.

Mesudiye Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından hazırlanan uçurtmaları uçuran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin sonunda çocuklar tarafından "Bağımlı olma özgür ol" yazılı pankart açıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, AA muhabirine, dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak adına etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Çocukları bilgisayar, televizyon ve cep telefonu üçgeninden kurtarıp doğa ile buluşturmak adına etkinlik düzenlendik. Hayatlarına renk katmak istedik. Umarım çocuklarımız mutlu olmuşlardır." dedi.

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