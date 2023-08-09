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Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı

09.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Havza ilçesinde buğday patozuna düşen kadın öldü.

Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı

İlçenin Çelikalan Mahallesi'nde, babasının evininin önündeki samanlıkta yer alan buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybeden Züleyha Gün (42), söz konusu makinenin içine düştü.

Patozu durduran Gün’ün yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince patozdan çıkarılan Gün’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kadının cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gün'ün, babasına hasat ve harman işlerinde yardımcı olmak için, yaşadığı İstanbul'dan iki çocuğuyla Havza'ya geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Havza ölü patoz

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