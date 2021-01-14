Samsun'da pidecide kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir pidecide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Adalet Mahallesi'ndeki bir pidecide kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Kumar oynatılan pideciye savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu iş yerinin giriş kapısının karşısındaki odanın kumarhaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal edip burada kumar oynadıkları anlaşılan 6 kişiye, ekiplerce 12 bin lira ceza uyguladı.

İş yeri sahibi H.G. (50) hakkında ise kumar oynanmasına yer temin ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Ekipler, pidecideki aramalarında ise 106 iskambil kağıdı ele geçirdi.

