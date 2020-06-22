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Samsun'da polisin kafasına şişeyle vurdukları iddia edilen şüpheliler yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Samsun'da polisin kafasına şişeyle vurdukları iddia edilen şüpheliler yakalandı

Samsun'da tartıştıkları polis memurunun kafasına şişeyle vurarak yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde izinli olduğu sırada sahilde bulunan bir polis memuru ile Ahmet B. (22), Sinan B. (18) ve M.U. (17) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tespit edilemeyen bir şüpheli, polis memurunu kafasına şişeyle vurarak yaraladı. Polisin tabanca ile havaya 2 el ateş açarak zanlıları dağıttığı olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen polis memuru, tedavi altına alındı.

Recep Tokur Polis Merkezi'ne bağlı sivil polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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