Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda elinde pompalı tüfekle gezen Ö.A. (37), devriye gezen polis ekiplerinin uyarısına, ateş açarak karşılık verdi.

Polisler, şahsı yaralayarak etkisiz hale getirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz