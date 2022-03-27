YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

27.03.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Canik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini almış, dün takip edilen aracı Canik ilçesinde durduran ekipler, şüpheli C.U'nun üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
En güzel Van kedisi "Mia" olduEn güzel Van kedisi "Mia" oldu
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
12:45
İkindi
16:15
Akşam
19:01
Yatsı
20:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Mart Pazar

Gündüz Eczanesi
Ilkadim
Arda Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Canik
Begüm Eczanesi
Atakum
Tuğba Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.