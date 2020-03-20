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Samsun’da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi

SAMSUN HABERLERİ  | 20.03.2020 17:22 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz hale getirildiği duyuruldu.Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.

Samsun’da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz hale getirildiği duyuruldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin (SAMULAŞ) otobüsleri ve raylı sistemden sağlık çalışanlarının ücretsiz faydalanacağı açıklandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından sosyal medya üzerinden “Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz” başlığıyla yapılan duyuruda, “Korona virüsünün yayıldığı ilk andan itibaren tedbirlerini alan ve büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız, SAMULAŞ’a ait tramvay ve otobüslerden personel kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecekler” ifadeleri kullanıldı.

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