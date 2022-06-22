YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da sahilde ceset bulundu

Samsun'da sahilde ceset bulundu

22.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahilde ceset bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda deniz kıyısında yürüyüş yapanlar, hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandıSamsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Çanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandıÇanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
02:53
Sabah
04:55
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Meydan Eczanesi
Ilkadim
Aziz Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
Şehir Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.