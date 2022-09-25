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Samsun'da sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiası

25.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiası

Samsun'un Kavak ilçesinde zehirlendiği iddia edilen sahipsiz köpeklerden 4'ü öldü, 3'ü ise tedavi altına alındı.

Mahmutlu Mahallesi Karaaslan mevkiinde köpek ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine jandarma, İlkadım Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik Doğa Sporları Sokak Hayvanları Gönüllüleri üyeleri bölgeye gitti.

Köpeklerden 4'ünün öldüğünü belirleyen ekipler, 3 köpeğin ise tedavi altına alınmasını sağladı.

Canik Doğa Sporları Sokak Hayvanları Gönüllüleri Başkanı Yasin Karaahmet, AA muhabirine, dün gece 7 hayvanın zehirlendiği ihbarını alınca Kavak'a gittiklerini söyledi.

Karaahmet, şunları kaydetti:

"Bugün köyde inceleme yaptık. Köpeklerin bölgede zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Telef olan 4 köpeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Tedaviye alınan 3 köpek ise İlkadım Belediyesi ekiplerince Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'na götürüldü."

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