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Samsun'da "sahte ihbar"la çağırdıkları polisler için konfeti patlattılar

SAMSUN HABERLERİ  | 10.04.2020 20:03 | Son Güncelleme

Samsun'da "sahte ihbar"la çağırdıkları polisler için konfeti patlattılar

Samsun'da Atakum Şehir Platformu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için konfeti patlattı.

Atakum Şehir Platformu üyeleri, 115 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, Esenevler Mahallesi 372. Sokak'taki Atakum Şehir Platformu binası önünde kavga olduğu ihbarında bulundu.

Platform üyeleri, olay yerine gelen polisler araçlarından indikleri sırada konfeti patlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle polislerle aralarında sosyal mesafeyi koruyan platform üyeleri, arkadaşlarıyla birlikte kesmeleri için ekiplere 2 pasta hediye etti ve çiçek verdi.

Atakum Şehir Platformu Başkanı Erkut Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının Kovid-19 nedeniyle yoğun mesai harcadıklarını belirterek, sahte ihbarda bulunarak polislerin gününü kutlamak istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
10 Nisan Polis Haftası Atakum Şehir Platformu Samsun Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

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