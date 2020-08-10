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Samsun’da sazlık yangını

SAMSUN HABERLERİ  | 10.08.2020 22:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesindeki sazlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı.

Samsun’un Terme ilçesindeki sazlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı. Kontrol altına alınamayan yangının önü iş makineleriyle kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Terme’de koruma altındaki Akgöl ve Simenit Gölleri mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede şiddetlenen yangın bölgedeki sazlık alanı küle çevirirken olayı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşım sağlayamazken, Terme Belediyesi ve Terme Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle yangının önünü toprakla kesti. Geniş alana yayılan sazlık yangınında bir kısım bölgedeki ağaçlar kül olurken, telef olan hayvanların da olduğu bilgisine ulaşıldı. Rüzgar şiddetinin düşmemesi ve yangının büyümesi halinde bölgeye havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edileceği öğrenildi.

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