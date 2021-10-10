Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Anadolu Selçuklu Devleti şehzadelerinden Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes'ud Keykavus'un Havza'da bulunan mezarı için türbe inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, içinde mescitlerin de yer aldığı toplam 194 metrekarelik türbenin inşaatının tamamlandığı, tefrişatı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan kayıtlarda Sultan 2. Gıyaseddin Mes'ud Büyük Sultan Gazi, Sultan Taceddin'in de Küçük Sultan Gazi olarak anıldığı aktarıldı.

Havza Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) iş birliğiyle mahalle mezarlığında bulunan şehzadenin kabri için Büyükşehir Belediyesinin, 8 köşeli türbe yaptırdığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog ve sanat tarihçi Emine Yılmaz, şunları aktardı:

"2015 yılındaki araştırmalarımız neticesinde Vezirköprü ilçesi Tatar Kalesi Mahallesi'nde Sultan Türbesi namıyla 2. Gıyasettin Mes'ud Bin Keykavus'a ait yıkılmış taş yığınlarından ibaret bir türbe harabe tespit etmiştik. Son sultanın mezarı bu köyde ve çalışmalarımız devam ediyor. Günümüze intikal etmiş Anadolu Selçuklu sikkeleri onun zamanında bastırılırken, 1296 yılında Havza'da Aslanağzı-Kız Gözü/Vakıf Kaplıcaları'nı inşa ettirmiş. Havza ilçesi Şeyh Safi Mahallesi'nde de şehzade Tacettin Altunbaş'ın mezarını bulduk. Arşivler de bunu doğruladı."

Şeyh Safi Mahalle Muhtarı Ahmet Ergin, şehzadenin mezarının mahallelerinde bulunmasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Şehzade Tacettin Altunbaş, Moğol istilasından kaçıyor ve Havza'ya gelerek Şeyh Safi hazretlerinin yanına sığınıyor. Burada vefat edince defnediliyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından turizme kazandırmak için türbe yapıldı. İnşaat tamamlandı. Çevre düzenlemesi sürüyor. Tamamlandıktan sonra mezarı naklederek ziyarete açacağız. Hem mahallemizin hem de ilçemizin turizmine önemli katkı yapmasını bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

