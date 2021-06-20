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Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

20.06.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İncesu Mahallesinde 17 yaşındaki Muhammet Ünal, evde semaver içerisinde bulunan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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