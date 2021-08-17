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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

17.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, av bayileri ve silah tamir atölyeleri aracılığıyla silah ticareti yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon düzenledi.

İl merkezi ve Terme ilçesinde eş zamanlı yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 tabanca namlusu ele geçirildi.

Operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 6 zanlı gözaltına alındı.

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