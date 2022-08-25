Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'nde E.Y, aracından inerek aralarında husumet bulunan Ö.Z'ye tüfekle ateş açtı. Bu sırada Ö.Z. de tabancayla E.Y'ye ateş etti.
Ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ö.Z, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından otomobille kaçan E.Y'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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