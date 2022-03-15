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Samsun'da silahla yaralama olayıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

15.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahla yaralama olayıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 17 yaşındaki gence ikinci kez silahlı saldırı düzenlenmesi ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ve Çocuk Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan M.K, B.T, B.G. ile S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler B.T, B.G. ile S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde 13 Ocak'ta berberde oturduğu sırada silahla yaralanan P.P. (17), 13 Mart'ta da Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta silahlı saldırıya uğramıştı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan P.P. tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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