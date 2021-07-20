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Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

20.07.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Samsun’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde evlerinin önünde kurban kestikleri sırada Sinan Y. (42) ve Sunay Ö. (48), akrabaları olan ve aralarında husumet bulunan Eray Ö. (22) ve Necati Ö'nün (19) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Sinan Y. ve Sunay Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletleri ile yakalandı.

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