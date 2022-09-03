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Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

03.09.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Karahafız Sokak'ta otomobilden E.O'ya (30) tüfekle ateş açtı.

Olayda E.O. ile bu sırada yoldan geçen M.Ö. (10) ve G.Ç. (10), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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