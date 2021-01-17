Samsun’da sokağa çıkma uygulaması

Samsun’da polis tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına ilgili uygulama düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin katılımı ile İlkadım ilçesinde sokağa çıkma uygulaması düzenlendi.

Uygulamada araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramaların yanı sıra HES sorguması yapıldı ve sokağa çıkma ile ilgili izin belgeleri de kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çok sayıda kişiye ise 3 bin 150’er liralık ceza ihbarnamesi tutularak düzenlendi.



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