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Samsun’da sokağa çıkma uygulaması

17.01.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Samsun’da polis tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına ilgili uygulama düzenlendi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin katılımı ile İlkadım ilçesinde sokağa çıkma uygulaması düzenlendi.Uygulamada araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramaların yanı sıra HES sorguması yapıldı ve sokağa çıkma ile ilgili izin belgeleri de kontrol edildi.

Samsun’da polis tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına ilgili uygulama düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin katılımı ile İlkadım ilçesinde sokağa çıkma uygulaması düzenlendi.
Uygulamada araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramaların yanı sıra HES sorguması yapıldı ve sokağa çıkma ile ilgili izin belgeleri de kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çok sayıda kişiye ise 3 bin 150’er liralık ceza ihbarnamesi tutularak düzenlendi.

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