Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kentlerde insan ve araç yoğunluğu görülmüyor.

Samsun'da yılın her dönemi yoğun ziyaretçi alan Atatürk anıtının yanı sıra Sahil Yolu, Kurtuluş Yolu, Bandırma Vapuru, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nda sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Fırınlardan ekmek alan bazı vatandaşlar da alışverişin ardından evlerine döndü.

