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Samsun'da sokağın tel örgüyle geçişlere kapatılmasına vatandaşlardan tepki

04.12.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sokağın tel örgüyle geçişlere kapatılmasına vatandaşlardan tepki

Samsun'un İlkadım ilçesinde, elektrik dağıtım firmasının, yeni yaptığı binanın önünden geçen yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle tel örgüyle geçişlere kapatmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Kazım Karabekir Mahallesi Timurlenk Sokağı'nın bir kısmı, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından bina yapılmasının ardından otopark olarak kullanılmak üzere tel örgüyle geçişlere kapatıldı.

Bu yolu kullanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Hava Tanrıverdi, 40 yıldır bu sokağı kullandıklarını belirterek, "Vatandaşın yolunu kapattılar. Yapılmaması gerekeni yaptılar, burada vatandaşı mağdur ettiler. Evimizin yolunu ve alışveriş yaptığımız yolu kapatarak yolumuzu uzattılar." dedi.

Bilal Yayla da yolun Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan vatandaşların dörtte birine hizmet verdiğini dile getirerek, "Aşağı tarafında okul var. Öğrenciler buradan geçiyordu. Şimdi 600 metre yolu uzatarak okuluna gidebiliyor. Yolun yeniden açılmasını istiyoruz." diye konuştu.

YEDAŞ'tan yapılan açıklamada ise söz konusu yolun şirkete ait tapulu arazi olduğu, otopark ihtiyacı nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.

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