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Samsun'da solunum güçlüğü çeken bebeği AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi

25.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da solunum güçlüğü çeken bebeği AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan bebek, AFAD ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kentte kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan hastalar için AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar yağışının bir metreyi aştığı Çarşamba ilçesine bağlı Konukluk Mahallesi'nde solunum güçlüğü çeken 2 aylık Yağız Alp Okur'u hastaneye ulaştırmak için seferber oldu.

Karlı kaplı yolda paletli araçla yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından eve ulaşan ekipler, annesiyle bebeği alarak sağlık kuruluşuna götürdü. Bebek, burada tedavi altına alındı.

Öte yandan Tekkeköy ilçesine bağlı Karışlar Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle evinin çatısı çöken 82 yaşındaki İsmail Biryan 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği bölgeye 5 saatlik çalışma sonucu ulaşan AFAD ekipleri, Biryan'ı alarak ilçedeki akrabalarının yanına getirdi.

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