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Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

29.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Örencik Mahallesi'nde 1,5 metrelik sulama kanalına karacanın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, kanaldan çıkardıkları karacayı veteriner hekime götürdü. Tedavisi yapılan karaca, daha sonra bulunduğu bölgede doğaya salındı.

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