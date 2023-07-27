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Samsun’da tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı

27.07.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da tartıştığı bir kişi tarafından tabanca ile belinden vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu ikamete giden Bekir Ömer B. (30) ile evde bulunan gençler arasında henüz nedeni belli olmayan bir şekilde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine evde bulunan gençlerden biri tabanca ile Bekir Ömer B.’yi belinden yaraladı. Yaralı genç kaçmaya çalışırken o sırada kırık cam parçaları da kollarını kesti. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER DİRENDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerinde bulunan bazı şüpheliler polise zorluk çıkardı. Olay yeri inceleme polisleri ikamette gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra polis olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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