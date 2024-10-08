Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı

Alınan bilgiye göre, yaşları 18'den küçük olan H.İ.D, S.A, H.D, A.K. ve M.İ.D, Vezirköprü-Durağan kara yolu üzerinde telefonla çağırdıkları 55 T 7834 plakalı taksinin şoförü A.Y'yi bıçak zoruyla darbedip araçtan indirdi.

Gasbettikleri taksiyle olay yerinden kaçan şüpheliler, ilçe merkezi otogar kavşağında yolun ortasındaki bankete çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası polis tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.