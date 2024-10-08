YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı

Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı

AA AA
08.10.2024 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çağırdıkları taksiyi gasbeden ve yaptıkları kaza sonrası yakalanan 5 çocuk, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaşları 18'den küçük olan H.İ.D, S.A, H.D, A.K. ve M.İ.D, Vezirköprü-Durağan kara yolu üzerinde telefonla çağırdıkları 55 T 7834 plakalı taksinin şoförü A.Y'yi bıçak zoruyla darbedip araçtan indirdi.

Gasbettikleri taksiyle olay yerinden kaçan şüpheliler, ilçe merkezi otogar kavşağında yolun ortasındaki bankete çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası polis tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Samsun Vezirköprü gasp taksi

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ekim Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:27
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:32
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.