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Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA AA
21.05.2024 15:05
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Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde her türlü kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Vezirköprü ilçesinin kırsal bölgelerinde iki kişinin dedektörle arama yaparak tarihi eser buldukları, bunları satmak için ilçe merkezinde müşteri aradıkları bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, şüpheliler R.G. ile H.İ.K'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 121 sikke, 10 obje ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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Samsun Vezirköprü

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