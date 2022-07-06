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Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

06.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ öncesinde Kalıcı İzler Komisyonu ile toplantı yaptı.

TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıklarının sürdüğünü belirten Dağlı, festival kapsamında yüz binlerce katılımcının Samsun'a geleceğini söyledi.

Katılımcıların Samsun'un güzelliklerine şahitlik edeceğini dile getiren Dağlı, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST KARADENİZ dolayısıyla şehrimize gelecek katılımcılar, yarışmacılar ve teknolojiseverler, ilimizin kültürünü, doğasını, tarihini ve mutfağını deneyimleme imkanı bulacak. Bizler de bu anlamda önemli sorumlulukları olan seyahat acenteleri ile yürütülen çalışmalar ile ilgili bir araya geldik. Şehrimize gelecek misafirlerimizin en konforlu şekilde ağırlanmaları ve ilimizin zengin kültürünü ve eşsiz güzelliklerini yaşamaları için doğru bir planlama ve etkin tanıtım yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Festivale iki aydan az süre kala gelecek dönem için yol haritası ve yürütülen çalışmaların somut çıktılarının hangi aşamalarda olduğunu istişare ettik."

TEKNOFEST kapsamında Samsun'a önemli yatırımlar kazandırıldığını anlatan Dağlı, "TEKNOFEST 2022 kapsamında ilimize kazandırılacak Bilim Vezirköprü, Bilim Çarşamba, Bilim Samsun, Canik ve Samsun Keşif Kampüsü inşaat çalışmalarının son durumunu, Kalıcı İzler Komisyonu toplantısında değerlendirdik. Yeni matematik, bilim, astroloji, fizik, kimya, eğitim ve deney atölyeleri gibi birçok seçeneğin yer alacağı bilim merkezleri ve keşif kampüslerimizde gençlerimizin ve çocuklarımızın konforlu ve modern ortamlarda çalışmalarına olanak sağlayacağız. Aynı zamanda sosyal donatı alanlarımız ile bu merkezlerimizin yeni buluşma alanları olarak görülmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'da TEKNOFESTKARADENİZ hazırlıkları sürüyor

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