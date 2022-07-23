YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

23.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olan Samsun'da dünya standartlarında geliştirilen bilim merkezleri ve keşif Kampüsleri festivale hazırlanıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Bilim Merkezi, Samsun Keşif Kampüsü, Çarşamba Bilim Merkezi ve Canik Keşif Kampüsü'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Samsun'u bugünün ve geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirten Dağlı, "Dünya teknolojik anlamda çok önemli değişimler yaşıyor. Dijital çağı yaşadığımız bu dönemlerde gençler ve çocukların yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle Samsun gibi gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin standartlarını geliştirmek, güçlendirmek veya uygulamak için genç kuşaklara modern ve konforlu ortamlar hazırlandığını aktaran Dağlı, şöyle devam etti:

"Sadece eğitim ile sınırlamadığımız, içerisinde yer alan sosyal donatı alanlarıyla TEKNOFEST KARADENİZ'in ilimize kazandırdığı bilim merkezleri ve keşif kampüslerimizi yaşayan yeni buluşma noktaları olarak tasarlıyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında orta ve uzun vadede başarılı çalışmalara ev sahipliği yapacak bilim merkezleri ve kampüslerimizin, gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında yükseköğrenimi seçmelerini teşvik etmede önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Türk ve İslam Dünyası'na bakıldığında bilim merkezi düşüncesinin çok daha önceki dönemlere dayandığını biliyoruz. Biz de TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları kapsamında medeniyetler şehri Samsun'a dünya standartlarında merkezler inşa ediyoruz. İçerisinde astronomi uzay ve havacılık atölyesinden teknolojiye, üretimden tarıma, matematikten tasarıma, doğa atölyesinden sergi alanına ve sosyal donatı alanlarına kadar atölyeler ve keşif alanları geliştiriyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi bir gelecek için bilimi ve bilgiyi eş zamanlı, çok boyutlu ve etik değerleri benimseyerek uyumlaştırma gücünde ve kararlığında olanları bir araya getireceğimiz bilim merkezlerimiz ve kampüslerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

TEKNOFEST KARADENİZ'de yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden hazırlıkları da yerinde inceleyen Dağlı, "Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi alanında dünyanın en büyük festivali için en iyi ortamı sunmak adına tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Samsun gibi özel bir şehirde böylesine değerli bir festival için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Festival için yüzbinlerin akın edeceği Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerek misafirlerimize gerekse ziyaretçilere modern ve konforlu bir ortam sunacağız." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştuAK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştu
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandıBursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:14
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Kitaplı Eczanesi
Ilkadim
Yeni Lise Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.