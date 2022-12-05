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Samsun’da tıra arkadan çarpan otomobiilin sürücüsü öümden döndü

05.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastanelik olurken, kazanın dehşeti güvenlik kamerası kaydında gözler önüne serildi.

Samsun’da tıra arkadan çarpan otomobiilin sürücüsü öümden döndü

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolunda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Can Mercimekci idaresindeki 06 BBK 521 Toyota marka otomobil ile önünde seyir eden Ersan Soydaş yönetimindeki 55 LJ 370 çekici, 55 AEY 238 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.

Etrafta bulunan işyerindeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emre Can Mercimekci ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamerası görüntüsü ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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