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Samsun'da trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

20.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ali Y. (25) yönetimindeki 55 AHU 451 plakalı motosiklet, Emirefendi Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı'nda, F.E'nin (24) kullandığı 06 MLU 41 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten düşerek yaralanan Ali Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Mevlana Mahallesi Bekir Anıl Erdal Caddesi'nde ise İsmail Ç. (59) idaresindeki 55 HD 817 plakalı motosiklet ile Beytullah Ş'nin kontrolündeki 55 D 4519 plakalı dolmuş çarpıştı.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Bafra

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