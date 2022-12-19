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Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

19.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 55. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ö. idaresindeki 55 ABF 892 plakalı otomobil ile Ramazan Şahin yönetimindeki 55 AGT 814 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 55 AGT 814 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüleri Barış Özcan ve Ramazan Şahin ile Erol Yakıncı, Hasan Dilekçi ve Gökhan Demir yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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