YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediye Evleri Viyadük üstünde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediye Evleri Viyadük üstünde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den İstanbul’a giden Dursun Ali Dumangöz (42) İdaresindeki 34 FB 6841 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp savruldu. Bu sırada arkadan gelen Ümit Can Bozdağ (22) yönetimindeki 55 ZP 256 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri Dursun Ali Dumangöz ve Ümit Can Bozdağ ile Aliye Dumangöz (42), Beyza Dumangöz (18), Ömer Arda Dumangöz (10) ve Hatice Dumangöz (70) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aliye Dumangöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
02:53
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:16
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Marina Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jandarma Komutanlığına Kum Torbalı Sel Önlemi

Jandarma Komutanlığına Kum Torbalı Sel Önlemi

'Kocam porno izleyip benimle...'

'Kocam porno izleyip benimle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.