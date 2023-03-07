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Samsun’da trafik kazası: 8 yaralı

07.03.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aydın idaresindeki 55 AZ 717 plakalı hafif ticari araç ile Kenan Can Kalaycı yöntemindeki 55 NM 969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yerinden kopan elektrik panosu da kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada araç sürücüsü Kenan Can Kalaycı ile Bilal Samancı, Halil İbrahim Demirkala, Serhat Güngör, Beyzanur Yavuzarslan, Vefa Servet Kalaycı, Serhat Yavuzarslan ve Sedanur Duman yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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