Samsun'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Samsun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kaan Ege Apaydın'ın cenazesi, ailesince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Büyük Cami'ye getirildi.

Apaydın'ın tabutuna arkadaşları tarafından okulun atkısı konuldu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Apaydın'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenazeye Kaan Ege Apaydın'ın babası Salih Apaydın ve yakınları ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Apaydın'ın iki hafta sonra ailesiyle umre için kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

Kaan Ege Apaydın'ın kullandığı 48 HP 907 plakalı motosiklet, 9 Ocak'ta Kadıköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda devrilmiş, bu sırada Y.S. idaresindeki 55 SF 843 plakalı otomobil Apaydın ile yardıma gelen Gürkan Ramazan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Apaydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Ramazan ise hafif yaralanmıştı.

