Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 55 DL 992 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi'nde O.K'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü O.K. ağır yaralandı, yanında bulunan İ.D, E.D, S.K. ile otomobil sürücüsü F.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan O.K, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz