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Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

26.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 55 DL 992 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi'nde O.K'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü O.K. ağır yaralandı, yanında bulunan İ.D, E.D, S.K. ile otomobil sürücüsü F.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan O.K, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun Otomobil traktör

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