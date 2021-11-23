YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23.11.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun yönüne giden Yücel T. idaresindeki 52 RF 940 plakalı otomobil hastane kavşağında önce Adem D. idaresindeki 55 GL 495 plakalı otomobile ardından Salih Zafer B. idaresindeki 41 YL 166 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 55 GL 495 plakalı otomobilde bulunan 71 yaşındaki Kemal Gül hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Adem D, Yücel T. ve eşi Nurdan T. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yücel T. ve eşi Nurdan T'nin durumlarının ağır olduğu belirtildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli olduTek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli oldu
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Samsun 2023 yılında yapılması planlanan "1 milyar dolar ihracat" hedefine erken ulaştıSamsun 2023 yılında yapılması planlanan "1 milyar dolar ihracat" hedefine erken ulaştı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:26
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Dostel Eczanesi
Ilkadimcanik
Unkapanı Eczanesi
Ilkadimcanik
Seçil Eczanesi
Ilkadimcanik
Bartu Eczanesi
Atakum
Esra Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.