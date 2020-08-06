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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Havza ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 986 kök Hint keneviri, 54 kilo 800 gram kubar esrar, 26 kenevir tohumu, bir uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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