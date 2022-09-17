Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yenice Mahallesi'nde N.D'nin (59) evinde arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 380 gram kubar esrar ile 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 30 fişek bulundu.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda ise Gürçam Mahallesi'nde A.Ş'nin evinde yapılan aramada, 287 kök kenevir bitkisi, 10 kilo 340 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 42 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda N.D. ve A.Ş. gözaltına alındı.



