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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

22.08.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi İlyassköy Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 7 paket halinde 8 kilo 129,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, 1 esrarlı sigara, 10 plastik şişe içinde 700 mililitre aseton, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu maddeleri paketlerken suçüstü yakalanan M.D, U.E. ve E. E. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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