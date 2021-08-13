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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 5'i tutuklandı

13.08.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 5'i tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Çarşamba, Bafra, Kavak, Terme, İlkadım ve Atakum jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 9'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ö, O.Ö, O.Ö, S.Y. ve G.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun'da 10 Ağustos'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 736 gram kubar esrar, 513 kök Hint keneviri, 168 sentetik ecza hap, 4 gram sentetik uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirilmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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