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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu kaçakçıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu çalışma sonucu uyuşturucu madde sattığı belirlenen G.D. ile Ö.K. gözaltına alındı. Bu kişilerden bir miktar kokain ve eroinin yanı sıra hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir başka operasyonda ise uyuşturucu kullandığı belirtilen 2 zanlı ile bu kişilere uyuşturucu sattığı öne sürülen K.K. bir miktar sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan G.D. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun Uyuşturucu Operasyonu

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