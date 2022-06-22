Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlı tutuklandı.



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