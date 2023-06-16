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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

16.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 7 bin 649 kapsül sentetik ecza, 215 uyuşturucu hap, 52,60 gram metamfetamin, 22,93 gram sentetik uyuşturucu, 4,90 gram esrar, 6 uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 3 tabanca, 41 fişek, 4 pompalı tüfek ile 54 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda, O.Y, T.Y, K.Y, B.A, D.A, A.E, A.B, E.K, M.İ, Ç.C, S.C, R.T, E.T. ve B.G. gözaltına alındı. Şüphelilerinden R.T, E.T. ile B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y, T.Y, K.Y, B.A. ile M.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

D.A, A.B, Ç.C. ile E.K. savcılıktaki ifadesinin ardından A.E. ve S.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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