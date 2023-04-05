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Samsun’da uyuşturucu ticareti: 3 gözaltı

05.04.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 3 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D., L.Y. ve M.K. isimli şahısların İstanbul’dan 06 plakalı otomobil ile Samsun’a uyuşturucu getirip irtibatlı oldukları şahıslara satacakları bilgisini aldı.

Narkotik polisi yaptıkları çalışma sonucu şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı İlkadım Derecik Mahallesi Polis Uygulama Noktasında durdurdu. Araçta ve S.D., L.Y. ve M.K.’nin üzerinde yapılan aramada 220,06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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